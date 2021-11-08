Италия

Легенда Милана и сборной Украины готов к новому вызову.

В понедельник, 8 ноября, Андрей Шевченко прибыл в расположение Дженоа спасать терпящий бедствие старейший клуб Италии.

Официальное представление бывшего тренера и игрока национальной сборной Украины и футболиста Динамо, Милана и Челси состоится во вторник, 9 ноября.

В этот же день Шевченко и его ассистенты проведут первую тренировку в новой команде.

В сентябре генуэзский клуб выкупили инвесторы из США.

После 12-го тура Дженоа набрала 9 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице.

Тренерский дебют Андрея Шевченко в Серии А должен состояться 21 ноября дома против Ромы.