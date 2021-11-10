Капитан Ювентуса считает, что футболу нужен супертурнир для суперкоманд.
Джорджо Кьеллини, Getty Images
10 ноября 2021, 13:28
Джорджо Кьеллини не сомневается, что от создания Суперлиги выиграют все.
"На протяжении многих лет мы обсуждали возможность создания турнира по принципу Суперлиги, – цитирует капитана Ювентуса Calcio e Finanza. – Футболисты нашего уровня хотят участвовать в матчах соответствующего уровня, а болельщикам и подавно необходимо яркое зрелище".
"Если взять нынешнюю Серию А, то в ней явно слишком много команд. Должно быть 18, а то и 16 участников, но это действительно должны быть конкурентоспособные коллективы. И от уменьшения "проходных" матчей в чемпионате не только повысится его уровень, но и освободится место для матчей европейского уровня".
"Футбол в Европе уже достиг точки не возврата. Клубы, игроки должны объединяться. Я мечтаю когда-нибудь поиграть в США. И мне там нравится именно организация: в каждом виде спорта есть своя Суперлига и лиги рангом ниже".
"Футбол не стоит на месте. Можно сколько угодно ратовать за отмену VAR, вернуть пас вратарю, отменить офсайд, говоря о романтике футбола. Но некоторые изменения назрели, и противиться им невозможно".
ФИФА и УЕФА планируют провести реформы в футбольной структуре с целью исключить в будущем возможность создания возможных "суперлиг".