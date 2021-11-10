Италия

Капитан Ювентуса считает, что футболу нужен супертурнир для суперкоманд.

Джорджо Кьеллини не сомневается, что от создания Суперлиги выиграют все.

"На протяжении многих лет мы обсуждали возможность создания турнира по принципу Суперлиги, – цитирует капитана Ювентуса Calcio e Finanza. – Футболисты нашего уровня хотят участвовать в матчах соответствующего уровня, а болельщикам и подавно необходимо яркое зрелище".

"Если взять нынешнюю Серию А, то в ней явно слишком много команд. Должно быть 18, а то и 16 участников, но это действительно должны быть конкурентоспособные коллективы. И от уменьшения "проходных" матчей в чемпионате не только повысится его уровень, но и освободится место для матчей европейского уровня".

"Футбол в Европе уже достиг точки не возврата. Клубы, игроки должны объединяться. Я мечтаю когда-нибудь поиграть в США. И мне там нравится именно организация: в каждом виде спорта есть своя Суперлига и лиги рангом ниже".

"Футбол не стоит на месте. Можно сколько угодно ратовать за отмену VAR, вернуть пас вратарю, отменить офсайд, говоря о романтике футбола. Но некоторые изменения назрели, и противиться им невозможно".

ФИФА и УЕФА планируют провести реформы в футбольной структуре с целью исключить в будущем возможность создания возможных "суперлиг".