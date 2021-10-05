ЧМ-2022. Отбор

Подопечным Гарета Саутгейта будут противостоять Андорра и Венгрия.

Защитник Челси Бен Чилвелл и нападающий Ромы Тэмми Абрахам довызваны в расположение сборной Англии перед предстоящими поединками отборочного цикла ЧМ-2022 против Андорры и Венгрии. Об этом сообщает The Athletic.

В заявке сборной Чилвелл заменит своего одноклубника Риса Джеймса, у которого повреждение.

В нынешнем сезоне Чилвелл провел четыре поединка, в которых забил один гол, а на счету Абрахама четыре забитых мяча и три ассиста.

Свой ближайший матч подопечные Гарета Саутгейта проведут против Андорры — 9 октября, а затем против Венгрии — 12 октября.

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