Италия

23-летний англичанин продолжит свою карьеру в Италии.

Рома на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с нападающим Челси Тэмми Абрахамом.

Соглашение с 23-летним англичанином рассчитано на пять лет. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Помимо этого, "синие" могут получить бонусные выплаты за результативные действия футболиста в будущих матчах.

Также лондонский клуб получит процент от будущей продажи футболиста.

В прошедшем сезоне Абрахам провел 32 поединка во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал шесть ассистов.

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