23-летний англичанин продолжит свою карьеру в Италии.
Тэмми Абрахам, ФК Рома
17 августа 2021, 13:39
Рома на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с нападающим Челси Тэмми Абрахамом.
Соглашение с 23-летним англичанином рассчитано на пять лет. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Помимо этого, "синие" могут получить бонусные выплаты за результативные действия футболиста в будущих матчах.
Также лондонский клуб получит процент от будущей продажи футболиста.
В прошедшем сезоне Абрахам провел 32 поединка во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал шесть ассистов.
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