Италия

Футбольные болельщики смогут увидеть внутреннюю кухню легендарного клуба из Турина.

Сервис Amazon Prime анонсировал документальный фильм под названием "Все или ничего: Ювентус".

Дата выхода фильма назначена на 25 ноября 2021 года.

Съемки данного эпизода документального фильма проходили во время сезона-2020/21 — дебютной кампании Андреа Пирло на тренерской скамейке туринского клуба.

В фильме откроется много историй, которые крутились вокруг матчей, а также будет представлена повседневная жизнь команды. Можно сказать, болельщики смогут проникнуть за кулисы легендарного клуба, чтобы посмотреть на эмоции и переживания игроков и персонала во время тренировочного процесса и матчей.

Отметим, что в прошлом Amazon Prime выпускал подобные фильмы о Тоттенхэме, Манчестер Сити и Баварии.

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