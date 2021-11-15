Футбольные болельщики смогут увидеть внутреннюю кухню легендарного клуба из Турина.
Getty Images
15 ноября 2021, 15:42
Сервис Amazon Prime анонсировал документальный фильм под названием "Все или ничего: Ювентус".
Дата выхода фильма назначена на 25 ноября 2021 года.
Съемки данного эпизода документального фильма проходили во время сезона-2020/21 — дебютной кампании Андреа Пирло на тренерской скамейке туринского клуба.
В фильме откроется много историй, которые крутились вокруг матчей, а также будет представлена повседневная жизнь команды. Можно сказать, болельщики смогут проникнуть за кулисы легендарного клуба, чтобы посмотреть на эмоции и переживания игроков и персонала во время тренировочного процесса и матчей.
Отметим, что в прошлом Amazon Prime выпускал подобные фильмы о Тоттенхэме, Манчестер Сити и Баварии.
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