Италия

Переговоры арбитров станут доступными для обычных болельщиков.

Управляющий судейским корпусом итальянской Серии А Джанлука Рокки объявил о том, что переговоры между арбитром и его видеоассистентом станут общедоступными для прослушивания.

"Видеоповторы – это прекрасный инструмент, но решения судьи должны быть последовательными и сбалансированными. Если этого не происходит, то ВАР может стать врагом. У нас нет секретов. Важно, чтобы люди понимали, в каком ключе и как принимается то или иное решение.

Также мы проконсультируемся с наставниками команд. Возможно, у них появится возможность запросить просмотр какого-либо эпизода", — приводит слова Рокки Gazzetta dello Sport.

В Серии А участлись жалобы на арбитраж со стороны тренеров. Так, Михайлович поддержал Гасперини и призвал судей быть открытыми к общению, а не давать карточку на любое обращение к ним.