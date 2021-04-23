Украина

В ассоциации футбола внесли ясность в спорный эпизод полуфинальной встречи.

Комитет арбитров УАФ дал объяснение эпизоду с компенсированным временем в полуфинальном матче Кубка Украины-2020/21 между Александрией и Зарей.

"На 105+1 минуте матча арбитр определил и компенсировал одну минуту к завершению первого тайма дополнительного времени игры, что является минимальным дополнительным игровым временем. Руководствуясь требованиями п.3 Правила 7, 4-й арбитр на последней минуте первого тайма дополнительного времени игры продемонстрировал зрителям электронное табло с названной ранее цифрой.

Как правило, согласно соответствующим рекомендациям, арбитры должны дать возможность команде, которая атакует, завершить активную фазу атакующих действий, и, если при завершении компенсированного (минимального) игрового времени команда получает право на исполнение стандартного положения (пенальти, штрафной, угловой и др.), он также должны предоставить время для исполнения этого стандарта, что и произошло в данной ситуации.

Перед исполнением углового удара арбитр матча огласил игрокам обеих команд, которые находились рядом, что такое право команда Заря получает на одномоментное исполнение углового и непосредственного удара по воротам в кратковременный промежуток времени. После подачи мяча в штрафную площадь ФК Александрии произошло три кратковременных касания мяча, после чего он оказался в воротах хозяев, что и было завершением этого (одномоментного) стандартного положения.

Практически, после первого касания мяча (в штрафной площадке) прозвучал сигнал арбитра про завершение первого тайма дополнительного времени, что не соответствовало принципам "здравого смысла" и "духу Правил игры". Такие действия арбитра не дали ни единого шанса ВАА исправить эту ситуацию и засчитать гол, потому что мяч пересек линию ворот уже после того, как прозвучал сигнал свистком от арбитра о завершении тайма, и изменение любого решения арбитра стало невозможным", — говориться в заявлении УАФ.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Александрия — Заря (1:1, 3:4 по пенальти).

Ранее Комитет арбитров УАФ объяснил эпизод с отменой пенальти в матче Агробизнес — Динамо.