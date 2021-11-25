Италия

Украинский специалист выразил признательность за поддержку со стороны болельщиков.

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко прокомментировал поддержку со стороны болельщиков.

"Вокруг команды очень большой энтузиазм. Прежде всего — люди готовы ждать. Все понимают, в каком состоянии нам передавалась команда. При этом никто особого прессинга не делает, никто не ждет, что игра и результаты поменяются за короткий период. Болельщики готовы ждать — это для меня самый большой стимул.

Более внимательный интерес украинцев к Серии А? Очень приятно, что будут трансляции. Для меня очень важно было, когда украинские болельщики приезжали, поддерживали, смотрели игры. Это очень важный момент для меня. Я очень рад, что в Украине будут транслировать матчи.

Еще раз — наберитесь терпения. Чемпионат очень сложный, качественных команд очень много, поэтому мы будем бороться. Не всегда будут удачные матчи, мы это прекрасно понимаем, но дождитесь конца", — сказал Шевченко в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

После 13 туров Дженоа набрало девять очков и занимает 18 место в турнирной таблице Серии А. Следующий матч "гриффоны" проведут в гостях против Удинезе. Игра состоится в воскресенье, 28 ноября, в 13:30 по киевскому времени.