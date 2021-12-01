Италия

Наставник Лацио высказался о последних результатах команды.

В 14-м туре итальянской Серии А Лацио в гостях разгромно уступил Наполи (0:4).

Главный тренер "орлов" Маурицио Сарри прокомментировал нестабильные результаты команды, а также высказался о предстоящих поединках.

"Матч с Наполи мы проиграли еще на разминке. Наши проблемы лежат в плоскости психологии — мы не были единым целым в тот день. Мы чередуем отличные матчи с посредственными. Конечно, трудно держать команду в постоянном тонусе, но важно понимать, чего мы хотим.

У нас нет тактических проблем. Здесь проблема в голове каждого из нас. Нужно сохранять менталитет победителя, а не чередовать великие поединки с теми, в которых мы выглядим разрозненной группкой мальчиков.

Что касается трансферного окна, то я не называл еще фамилий руководству, а лишь указал на проблемные позиции. Нужно думать наперед, а не скупать футболистов здесь и сейчас", — приводит слова наставника Sky Italia.

Следующий матч Наполи проведет в четверг, 2 декабря против Удинезе.

Ранее сообщалось, что Лацио согласовал новый контракт с Сарри.