Италия

Итальянский специалист похвалил опытного форварда.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли поделился мнением о нападающем Златане Ибрагимовиче после победы над Дженоа (3:0) в матче 15-го тура Серии А.

"Златан – единственный игрок, который написал мне после продления контракта. Там говорилось: "Поздравляю, Мистер, теперь я разберусь со своим".

Во что значит иметь в команде Златана. Мы можем добиться успеха в этом сезоне, не знаю, как высоко мы финишируем. Мы играли с настойчивостью и отдачей на протяжении всего матча. К сожалению, мы должны полностью выкладываться, чтобы превзойти соперника.

Приход Златана изменил все к лучшему, но его одноклубники также приняли его способ мотивации. Также Златан должен поблагодарить своих партнеров, которые помогли ему вернуться на уровень последних нескольких лет. Это удача для обеих сторон", – рассказал Пьоли в комментарии Sky Sport Italia.

Ранее Ибрагимович подтвердил намерение продлить контракт с Миланом.