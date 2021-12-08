Италия

Форвард "старой синьоры" пропустит неделю.

Нападающий туринского Ювентуса Деян Кулусевски не сможет помочь своей команде в ближайших поединках, сообщает пресс-служба "старой синьоры".

21-летний швед перенес операцию из-за острого синусита. На восстановление футболисту понадобится одна неделя, после чего он вернется к тренировкам.

В нынешнем сезоне Кулусевски провел 14 поединков, в которых отметился двумя ассистами.

Ближайший матч Ювентус проведет на своем поле против Мальме в Лиге чемпионов. Игра состоится сегодня, 8 декабря, в 19:45 по киевскому времени.

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