Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка итальянской Серии А.

В рамках 17 тура итальянской Серии А Рома на своем поле одержала уверенную победу над приехавшей в гости Специей (2:0) с украинцем Виктором Коваленко в стартовом составе.

Победу команде Жозе Моуриньо обеспечили результативные удары в исполнении Смоллинга и Рожера.

После 17 туров Рома набрала 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, а у Специи 12 баллов и 17 строчка перед зоной вылета.

Обзор матча:

Рома — Специя 2:0

Голы: Смоллинг, 6, Рожер, 56

Рома: Руй Патрисиу — Кумбула, Смоллинг (Диавара, 64), Рожер — Винья, Мхитарян, Кристанте, Верету, Карсдорп — Абрахам, Майораль (Афена-Гьян, 64)

Специя: Проведель — Николау, Эрлич, Амьян — Реца, Сала (Кивер, 17), Маджоре (Бастони, 53), Коваленко (Агудело, 53), Джаси — Манай, Стрелец (Верде, 53)

Предупреждения: Винья, Кумбула, Афена-Гьян, Джаси

Удаление: Афена-Гьян, 90+4 (повторное предупреждение)