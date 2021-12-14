Италия

Украинский хавбек провел на поле 53 минуты — его команда уступила, пропустив два безответных мяча.

В поединке 17 тура итальянской Серии А Рома на своем поле обыграла Специю (2:0).

В стартовом составе гостей на этот матча вышел украинский полузащитник Виктор Коваленко, который не отметился результативными действиями и был заменен на 53 минуте встречи.

За это время украинец совершил 53 касания к мячу, отдал 35 точных передач (81%), выиграл 4 из 5 единоборств, совершил 1 перехват и 1 отбор.

За свою игру Коваленко получил от портала WhoScored оценку в 6,3 балла, что является средней оценкой среди игроков Специи. В то же время лучшим игроком встречи был признан защитник "волков" Роджер Ибаньес — 8,3 балла.

Еще один портал SofaScore оценил игру украинца в 6,9 баллов, что является третьей оценкой в составе гостей. Лучшим снова был Ибаньес — 8,3 балла.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Рома — Специя.