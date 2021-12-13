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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Главный тренер Ювентуса Макс Аллегри обратился к Морате в матче против Дженоа: "Ты нарушил правила, поэтому должен заткнуться!"

Марлон — в числе лучших в мире по точности передач в текущем сезоне по данным Football Observatory CIES.

У Шахтера идеальная связка центрбеков: плеймейкер Марлон и голеадор Кривцов.

IFFHS объявила лучшего арбитра 2021 года среди мужчин — им стал немецкий рефери

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что планирует пройти стажировку в Аталанте у наставника клуба Джан Пьеро Гасперини.

Гений!

Украинец с украинкой*

Нападающий юношеской команды киевского Динамо Самба Диалло подписал новый контракт с клубом.

Не вижу, чтобы тут где-то заходила невозмутимая стюардесса.

Аталанта может перехватить Жереми Бога у Шахтера.

Бывший полузащитник сборной Украины Марлос может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

Ренн выступил с заявлением о переносе матча против Тоттенхэма: "Мы стали свидетелями нарушений правил Fair play".

Матч впоследствии был отменен. Решение теперь за УЕФА.

Рассказываем. Вот он👇

Вильярреал вышел в плей-офф Лиги чемпионов благодаря победе над Аталантой, бергамаски вылетели в Лигу Европы.

Заря завершила выступления в Лиге конференций ничьей против Буде-Глимта.

И тут Вернидуб постарался... Но только младший.

Вингер Шахтера Манор Соломон хочет переехать в Англию. Вариант с Сассуоло ему неинтересен.

В восточноевропейском.

Жозе Моуриньо поблагодарил Зарю за честную игру в матче против Буде-Глимта.

Вместе с вами)

Бывший тренер Динамо Олег Лужный заявил о том, что готов вернуться к тренерской работе в Англии, где он выступал в составе Арсенала и Вулверхэмптона: "Чувствую себя готовым для начала работы в Англии".

Аккуратно, а то тоже захотят "дёрнуть".

Основной защитник сборной Шотландии Грант Хэнли не смог продолжить матч с Манчестер Юнайтед после столкновения с Криштиану Роналду.

Наш козак!

Главный тренер Динамо Мирча Луческу подвел итоги завершившегося года для киевлян после матча с Зарей (1:1): "Шахтер сильно усилил состав и сравнялся по уровню с Динамо".

Усиление? Зачем усиление? Давай лучше этого... Как его? Гармаша! (с)

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал свои первые полгода в качестве наставника "горняков": "Хочу быть тренером, достойным славы Шахтера".

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