Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи Серии А.

В поединке 18 тура итальянской Серии А Торино на своем поле одержал минимальную победу над Вероной (1:0).

Единственный и победный гол был забит на 26 минуте встречи, а его автором стал Побега.

После 18 туров Торино набрал 25 очков и занимает 10 место в турнирной таблице Серии А, а у Вероны 23 балла и 13 строчка.

Обзор матча:

Торино - Верона 1:0

Гол: Побега, 26.

Торино: Милинкович-Савич, Синго (Айна, 79), Родригес (Буонджорно, 79), Джиджи (Зима, 55), Бремер, Войвода, Прат (Брекало, 63), Лукич, Побега (Мандрагора, 79), Пьяца, Санабрия.

Верона: Монтипо, Фараони, Чеккерини, Маньяни, Казале, Лазович, Велозу (Бесса, 72), Илич (Онгла, 86), Капрари (Тамез, 28), Симеоне, Лазанья (Шутало, 29; Канчельери, 86).

Предупреждения: Чеккерини, Симеоне.

Удаление: Маньяни, 25.