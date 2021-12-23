Италия

Стефано Пьоли и команда "встретятся" онлайн.

Милан в рамках напряженной ситуации из-за коронавируса в последние недели проведет несколько тренировок в онлайн-режиме.

"Я говорил ребятам, что у нас будут тренировки через Zoom 27 и 28 декабря, а затем возобновим их вместе в Миланелло 30 декабря", — приводит слова Пьоли Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Отметим, что ближайший поединок чемпионата Италии Милан проведет 6 январе. Команда Стефано Пьоли примет на своем поле Рому.

Ранее главный тренер "россонери" заявил, что второй круг чемпионата будет тяжелее, нужно повышать планку.