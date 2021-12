Победа на выезде над Эмполи стала для Милана рекордной, 17-й, выездной для "россонери" в чемпионате за календарный год — сообщает ОРТА.

2 — #ACMilan are the second team in Serie A history able to win at least 17 away league games in a single calendar year (after Napoli, 18 in 2017). Journey.#EmpoliMilan #SerieA pic.twitter.com/J7amVJisuT