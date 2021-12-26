Италия

Футболист Ювентуса подвел итоги уходящего года.

Защитник Ювентуса и сборной Италии Леонардо Бонуччи подвел итоги 2021 года, затронув тему неудачи "Скуадры Адзурры" в отборе на Чемпионат мира-2022.

Футболист признает, что итальянская сборная провела неудачный заключительный отрезок отбора, но считает, что подопечным Манчини вполне по силам побороться с Португалией за выход в финальную часть турнира.

"Я хочу сделать подарок своим детям, которые никогда не видели Италию на Чемпионате мира. Я уже сказал своим партнерам по сборной, что за то время, которое у нас осталось до стыковых матчей, мы должны становиться все лучше и лучше.

То, что произошло осенью станет большим уроком для всех нас. Мы чувствовали, что можем встретиться с Португалией и Роналду. Посмотрим, что будет дальше, но я рассчитываю на выход в групповой этап", — приводит слова Бонуччи Sky Italia.

Напомним, Италия не сумела напрямую квалифицироваться на Чемпионат мира в Катаре и встретится с Северной Македонией в стыковых матча.

В случае успешного для итальянцев исхода матча, далее подопечных Манчини будет ждать победитель пары Португалия — Турция.

Ранее наставник сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал результаты жеребьевки стыковых матчей.