ЧМ-2022. Отбор
Специалист не доволен результатами жребия плей-офф.
Роберто Манчини, Getty images
26 ноября 2021, 20:59
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оценил результаты жеребьевки на ЧМ-2022. Сборная Италии сыграет против Северной Македонии.
"Это правда, могло бы быть немного лучше. Понятно, что и нам, и Португалии нужно обыграть Северную Македонию и Турцию. Мы уверены в себе и настроены позитивно, особенно в трудные моменты".
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"У нас была отличная отборочная группа. Даже со Швейцарией мы заслужили победу, но мы этого не сделали. Нам предстоит сыграть важный и тяжелый матч, тогда мы увидим финал.
Мы пройдем плей-офф только в том случае, если будем сплоченными. Надеюсь, что все игроки нам будут доступны. И Жоржиньо тоже", — сказал Манчини.
Полуфинальные матчи плей-офф пройдут 24-25 марта 2022 года, а финалы состоятся 28-29 марта.
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