ЧМ-2022. Отбор

Специалист не доволен результатами жребия плей-офф.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оценил результаты жеребьевки на ЧМ-2022. Сборная Италии сыграет против Северной Македонии.

"Это правда, могло бы быть немного лучше. Понятно, что и нам, и Португалии нужно обыграть Северную Македонию и Турцию. Мы уверены в себе и настроены позитивно, особенно в трудные моменты".

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"У нас была отличная отборочная группа. Даже со Швейцарией мы заслужили победу, но мы этого не сделали. Нам предстоит сыграть важный и тяжелый матч, тогда мы увидим финал.

Мы пройдем плей-офф только в том случае, если будем сплоченными. Надеюсь, что все игроки нам будут доступны. И Жоржиньо тоже", — сказал Манчини.

Полуфинальные матчи плей-офф пройдут 24-25 марта 2022 года, а финалы состоятся 28-29 марта.

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