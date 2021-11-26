ЧМ-2022. Отбор

Кипер — о предстоящих играх в плей-офф на ЧМ-2022.

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов перед жеребьевкой плей-офф раунда чемпионата мира-2022 прокомментировал пройденный групповой этап.

"Скажи нам перед отбором, что мы займем второе место, где Франция — явный фаворит, мы бы согласились. С одной стороны, мы не проиграли ни одной игры, но не победили там, где должны были. Показали, что не ищем легких путей.

Выполнили задачу минимум — прошли в плей-офф. В итоге — ждем соперника, есть явный фаворит жеребьевки. Но со всеми остальными мы можем добиваться хороших результатов. Италия — явный фаворит. Португалия — топ-сборная, но мы показали, что можем их обыгрывать", — сказал Пятов.

Жеребьевка плей-офф раунда уже началась. Присоединяйтесь к нашей текстовой онлайн-трансляции жеребьевки.