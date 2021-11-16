ЧМ-2022. Отбор

Сергей Шевченко — о проблемах "скуадры адзурры"

Всего четыре месяца прошло с триумфа итальянцев на чемпионате Европы, а как поменялось настроение. Команда Роберто Манчини не смогла напрямую выйти на чемпионат мира, причём игра заключительного тура оставила наихудшее впечатление: пока Италия уныло билась о защиту Северной Ирландии (а во втором тайме даже пропускала контратаки), Швейцария бодро набивала разницу против болгар.

Одновременно сработали две исторические аналогии: вылет от Швеции четыре года назад и давнее поражение 1:2 от Северной Ирландии, не пустившее "скуадру" на ЧМ-1958. Конечно, впереди ещё стыковые матчи, где Италия представляется одним из фаворитов, но двухступенчатый плей-офф – серьёзное испытание. Пока рано говорить о сенсации (в стыки время от времени попадает кто-то из топ-сборных), но, если чемпион Европы не попадёт на чемпионат мира, а итальянцы пропустят уже второй чемпионат мира подряд – это уже тянет на грандиозное событие.

Почему так случилось и куда делась чемпионская игра? Давайте разбираться.

Расслабленность после Евро

Проще всего было не доводить до ситуации, когда жизненно необходимо забивать неуступчивым североирландцам. У итальянцев были все шансы так и сделать, но после чемпионата Европы не хватило концентрации для настроя на рядовые матчи отбора. Достаточно сравнить весенние и осенние матчи. В марте Италия спокойно выиграла все три тура, исправно штампуя победы со счётом 2:0. Осенью была одна победа и четыре ничьи. Конечно, две из них с прямым конкурентом, Швейцарией, но домашние 1:1 с Болгарией – уже чистая расслабленность, тем более что этот матч был первым после Евро.

Изменилось и отношение соперников, которые настраиваются на чемпиона с особым рвением. Швейцария определённо желала взять реванш за летние 0:3 (что не отменяет успешность работы Мурата Якина), а Северная Ирландия словно мстила за неудачу земляков-англичан в финале. Изменившиеся декорации – новая реальность, в которой существует итальянская команда. Из возрождающейся, играющей на кураже сборной она превратилась в фаворита, от которого априори многого ждут, причём как чужие игроки, так и собственные болельщики. Трудности нового чемпиона в квалификации следующего турнира – отнюдь не редкость, но в данном случае они оказались критичными.

Консерватизм Манчини

Насколько качественно отработал тренер сборной Италии с момента назначения и до победы над Англией, настолько же много к нему вопросов сейчас. Ошибочный состав "группы атаки" в двух решающих матчах, бесполезные замены, неспособность реализовать потенциал Кьезы, наконец, примитивная тактика в Белфасте, когда итальянцы скатились на подачи в штрафную. Особая тема – излишне консервативный выбор состава. Когда Манчини принял "скуадру", он удивлял масштабами экспериментов, благодаря чему получил широкий и разнообразный выбор футболистов. Теперь он, напротив, становится заложником победы на Евро: преимущество отдаётся игрокам, которые выигрывали ЧЕ, даже если они сейчас не в форме.

Наиболее яркий пример – выход Флоренци в домашней игре с Болгарией, когда его ошибка привела к голу. Алессандро, увы, бледная тень себя самого, он и за Милан исключительно разочаровывает, но ему доверили место в основе за былые заслуги. Зато игнорируется другой миланист Калабрия, надёжный и стабильный игрок, который мог бы надолго закрыть правый фланг обороны.

Из той же оперы – Сандро Тонали, целый год не игравший за сборную. Полузащитника Милана бросили в бой на последний тур, но почему его не выпускали на сентябрьские и октябрьские матчи, где он мог набраться опыта? Калабрия и Тонали безоговорочно хороши в матчах за клуб, но они – не чемпионы Европы, так что им приходится ждать. Зато несчастный Барелла, у которого сумасшедшая нагрузка на всех фронтах, всегда появляется в основе, потому что так было на Евро.

Проблемы в центре нападения

Особая боль "скуадры" – центрфорварды. Эта позиция была далека от идеала даже на чемпионате Европы. Иммобиле может забивать за клуб сколько угодно мячей и выигрывать любые бомбардирские призы, но за сборную он часто разочаровывает, упуская моменты и не вписываясь в 4-3-3 (может быть, тактическая перестройка в Лацио упростит его адаптацию к схеме Манчини?). Беда в том, что дальше за Чиро – кадровая пропасть. Его некем заменить, что и сказалось в двух решающих матчах, когда "лациале" был травмирован.

Прямой альтернативой ему несколько лет считался Белотти, который при необходимости выходил в центре нападения и добросовестно забивал – вспомним хотя бы отбор к Евро. Увы, этот год откровенно не складывается для Андреа. Уже на ЧЕ он предстал в амплуа "опорного форварда", больше запомнившись игрой в разрушении, новый же сезон пока вовсе расстраивает. Белотти плох даже по меркам Торино, где он из лидера и главной надежды превратился в нескладного форварда, сводящего на ноль усилия команды. Всего два гола с начала чемпионата, пускай с учётом травмы – и этот игрок вышел в основе на Швейцарию, когда решалось практически всё.

Кто, если не Белотти? Молодые Распадори и Скамакка пока толком не раскрылись за Сассуоло. Их удел в сборной – громить Литву и набираться опыта, решать серьёзные задачи они пока не тянут. Были надежды на Мойзе Кина, но ему пока с трудом даётся возвращение в Ювентус. Других итальянских нападающих требуемого уровня попросту нет, даже Квальярелла и Капуто совсем уж постарели. Логичным вариантом было сыграть с "ложной девяткой", что Манчини и делал, но Роберто словно перепутал матчи. Против Швейцарии, когда от итальянцев требовалась изобретательность, он упорно ставил профильных центрфорвардов, а на Северную Ирландию с её рослыми защитниками отправил вперёд миниатюрного Инсинье, который будто заблудился в густом сосновом лесу.

Кризис Жоржиньо

Индивидуальная тема – проблемы игрока, который в этом году претендует на Золотой мяч. Жоржиньо уже несколько лет как стал ключевым футболистом сборной Италии, выполняя функции диспетчера в центре поля. Наступил момент, когда зависимость от его игры стала уязвимым местом команды – так, швейцарцы в Риме активно прессинговали натурализованного бразильца, не давая ему привычно начинать атаки. Мудрое решение Якина, благодаря которому итальянцам не удалось показать свой футбол.

Два поворотных момента – неудачи Жоржиньо с 11-метровых. В сентябрьском матче его замысел разгадал великолепный Ян Зоммер. В ноябре центрхав, оказавшись против того же голкипера, бил иначе – без фирменного прыжка перед ударом и не в нижний угол, а на силу. Получилось совсем грустно, мяч улетел выше перекладины. Чистая психология: Жоржиньо лишился уверенности, после чего отказался от привычной манеры удара. Ещё недавно он считался одним из лучших пенальтистов мира, но теперь ошибается слишком часто (вспомним послематчевую серию в финале Евро). Вероятно, Манчини стоило бы назначить на второй матч со Швейцарией другого бьющего игрока, тем более что под рукой были Инсинье либо Берарди.

Жоржиньо, безусловно, главный антигерой в составе итальянцев, очень уж критичными стали его промахи. Другой вопрос, что сборная Италии обязана была не доводить до ситуации, когда всё решает один удар или соревнование по набору разницы мячей в заключительном туре. Наказанием за потерю концентрации станет мартовская драка за путёвку на чемпионат мира, и для успешного результата итальянским футболистам необходимо переосмыслить всё, что случилось с ними в 2021 году.