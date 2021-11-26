Италия

Габриэле Гравина анонсировал тройное усиление для национальной команды Италии.

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина рассказал о том, что Италия хочет натурализовать трех игроков для национальной команды перед стыковыми матчами ЧМ-2022, которые пройдут в марте.

"Федерация футбола Италии заинтересована во всех футболистах, которых можно вызвать в сборную. Мы работаем по трем позициям, и мы уже хорошо продвинулись по этому процессу.

Мы решаем все формальности, но затем уже будет решать тренер, кого вызывать, а кого — нет", — приводит слова Гравины TMW.

По информации источника, речь идет о трех бразильцах — защитников Луиса Фелипе из Лацио и Роджера Ибаньеса из Ромы, а также полузащитника Кальяри Жоао Педро.

Напомним, что жеребьевка стыковых матчей плей-офф чемпионата мира 2022 года пройдет уже сегодня и начнется в 18:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки.