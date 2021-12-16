Италия

Виченцо Писакане прокомментировал ситуацию с контрактом форварда Наполи.

Нападающий Наполи и сборной Италии Лоренцо Инсинье по-прежнему не продлил контракт с клубом, который истекает летом 2022 года.

Агент футболиста Виченцо Писакане прокомментировал ситуацию, рассказав о возможных вариантах дальнейшей карьеры форварда.

"Мы далеки от продления контракта. До второго февраля я не буду ни с кем контактировать, а затем мы с Лоренцо обсудим наши дальнейшие действия. Мы не можем вечно ждать предложения от Наполи.

Думаю, вариант с Торонто вполне реалистичен. После стольких лет очень сложно будет надеть в Италии футболку другого клуба, а заграничный вариант вполне возможен. Мы можем пойти по пути Дель Пьеро.

Мы никогда не просили у Наполи семь миллионов подписного бонуса, но их предложение не совпадает с нашими ожиданиями. СМИ выдают Инсинье за наемника, для которого цвета клуба ничего не значат, но это не так. В любом случае, мой клиент не намерен подписывать с кем-либо предварительный контракт и сделает все возможное, чтобы остаться в клубе", — приводит слова функционера Sky Italia.

В текущем сезоне футболист провел 18 поединков за "партенопей", в которых сумел отличиться пятью забитыми мячами, а также отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось об интересе Вест Хэма к Инсинье.