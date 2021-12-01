Италия

Футболист Наполи близок к тому, чтобы сменить чемпионат.

Нападающий Наполи и сборной Италии Лоренцо Инсинье близок к тому, чтобы покинуть родной клуб.

В услугах футболиста заинтересован лондонский Тоттенхэм. По информации Gazzetto dello Sport, "шпоры" рассматривают возможность подписания итальянца уже в зимнее трансферное окно.

Наполи, со своей стороны, не намерены препятствовать этому трансферу, так как не желают терять своего форварда будущим летом бесплатно. Сообщается, что за этот переход Тоттенхэм может заплатить порядка 15- 20 млн евро.

Тем не менее, по информации Николо Скиры, сам футболист потребовал у Тоттенхэма подписной бонус в шесть миллионов евро, что существенно затрудняет переговоры.

Ранее сообщалось об интересе Челси к Лоренцо Инсинье.