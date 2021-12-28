Хавбек Баварии может отправиться за игровой практикой в Италию.
Микаэль Кюизанс, Getty Images
28 декабря 2021, 16:18
Полузащитник мюнхенской Баварии Микаэль Кюизанс может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, в услугах 22-летнего француза заинтересована Венеция, которая готова арендовать футболиста и дать ему игровую практику.
В нынешнем сезоне Кюизанс провел всего лишь два поединка, в которых забил один гол и отдал один ассист.
После 19 туров Венеция набрала 17 очков и занимает 16 место в турнирной таблице Серии A.
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