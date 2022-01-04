Италия

Аллегри, руководство клуба и нападающий провели встречу.

Альваро Мората попросил Ювентус отпустить его в Барселона в ближайшее зимнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, руководство Ювентуса и Аллегри встретились с испанцем и уведомили его о том, что не отпустят, если не найдут замену.

Утверждается, что Мауро Икарди — приоритетная цель Ювентуса на эту зиму. Туринцы будут искать форварда, которого можно взять в аренду.

В текущем сезоне испанский нападающий провел 23 матча, за время которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Напомним, что по предварительной информации переход Мораты в Барселону был "завершен на 95%" — Хави рассчитывал на игрока уже в матче за Суперкубок против Реала.