Другое

Football.ua рассказывает о самых удачных материалах за последний год, а также о новостях, которые вызвали наибольший резонанс среди наших читателей.

В уходящем году было множество новостей, авторских и аналитических материалов, эксклюзивных интервью, которые приглянулись нашим пользователям и были популярны среди них. Мы выделяем те материалы, которые открывались пользователями чаще других.

Новости:

Самой читаемой новостью на Football.ua в 2021 году стала информация об итоговых результатах вручения Золотого мяча. Видимо, фанаты были немного в шоке и заходили в эту новость чаще других.

Вслед за ней идет новость о том, что Андрей Шевченко собрал специальный брифинг и открыл настоящие причины ухода из сборной Украины. Тогда Андрей Николаевич не стал мириться, что все обсуждают лишь одну точку зрения и поспешил объясниться перед журналистами и болельщиками. Получилось ли? Судите сами.

Замыкает тройку обычных новостей весьма необычное высказывание президента Реала Флорентино Переса. Тогда босс "бланкос" поведал о разговоре с Жозе Моуриньо, в котором португалец рассказал о многочисленных связях девушки своего подопечного Месута Озила с игроками Интера и Милана.

Само собой, публично Перес бы не говорил такое. Всему виной опубликованные El Confidencial записи разговоров президента. И вот очередным "сливом" этого скандального "сериала" стала запись разговора 2012 года, в которой Перес рассказал о сексуальной жизни Озила. В том разговоре Перес называл Месута идиотом.

Накануне

Если анонс матча набирает рекордное количество просмотров, значит именно этот поединок был самым ожидаемым для вас. Таковым стал выездной матч нашей сборной Украины против действующих чемпионов миров французов в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. И наша команда сделала настоящий подвиг!

Второй самый ожидаемый поединок года - матч за Суперкубок Украины-2021 между Шахтером и Динамо. Тогда фанаты клубов устроили настоящую борьбу в комментариях, но на поле все оказалось значительно проще — "горняки" не оставили шансов киевлянам — 3:0.

Тройку "победителей" замыкает еще одна игра сборной Украины — и снова в отборе на ЧМ-2022. Это был решающий матч на выезде против Боснии и Герцеговины. И команда Александра Петракова нас не подвела!

Материалы:

Сборная Украины завершила групповой этап Евро-2020 минимальным поражением от национальной команды Австрии, тем самым уступив ей вторую строчку и заняв итоговое третье место в квартете C. В матче с австрийцами "сине-желтых" устраивала даже ничья, однако мы проиграли. Тогда все болельщики задавались вопросом — что же нужно нашей команде, чтобы все-таки пробиться в плей-офф с третьего места.

По ходу матча наш автор Никита Евтушенко понял, к чему все это идет и в срочном порядке сел писать расклады для нашей сборной. Этот материал вышел буквально через 30 минут после финального свистка матча против Австрии и возымел огромный резонанс. Абсолютный рекорд по просмотрам не только уходящего года, а сразу нескольких лет.

Вот и виновник: Судьба на Евро-2020 теперь в руках других: что нужно сборной Украины для выхода в плей-офф

Весьма неожиданное второе место — видимо вам сильно понравился заголовок. Не скрываем, что подобные материалы занимают немного сил и времени и иногда очень жаль, что авторские работы, анализ и тому подобное находятся позади вот таких подборок. Но тем не менее!

Второе место: "Надеюсь, Линекер продолжит гнуть свою линию, когда Беседин завершит карьеру", — реакция зарубежных экспертов на победу Украины над Швецией

И еще один материал о раскладах для нашей сборной, но теперь не на Евро-2020, а на "свежем" ЧМ-2022. Тогда нам оставался один матч против Боснии и Герцеговины, но даже победы в этой игре могло не хватить нашей команде для заветного выхода в плей-офф.

Третье место: Украина в плей-офф чемпионата мира-2022: что нужно для выхода

Самые популярные матчи:

Также вашему вниманию три самых просматриваемых отчета за уходящий год. Это опять-таки ничья сборной Украины с французами, ответная игра Шахтера с Монако и печальный матч сборной Украины с Казахстаном.

1. Сборная Украины добыла ничью в матче против Франции

2. Шахтер в драматичном овертайме вырвал путевку в Лигу чемпионов у Монако

3. Украина не смогла обыграть Казахстан

Видео:

В самых просматриваемых видео лишь один новичок — победа сборной над Финляндией на выезде.

1. Шахтер — Монако 2:2 Видео голов и обзор матча

2. Франция — Украина 1:1 Видео голов и обзор матча

3. Финляндия — Украина 1:2 Видео голов и обзор матча

Развлекательные материалы:

В этом году огромной популярности набрал наш проект — "комментарии недели". В рамках него Никита Евтушенко каждую неделю выбирает для вас лучшие комментарии. Ваши восторги сменяются жесткой критикой, но глядя на просмотры и то, как вы негодуете, если мы не публикуем материал ровно в 7:00 каждый понедельник, нам кажется, что этот проект стоит продолжать в 2022 году. Согласны?

А вот и три самые популярные подборки за год:

1. "Прикармливали место все, а Луческу просто пришел и наловил два ведра карасей" — лучшие комментарии недели на Football.ua

2. "Какой офсайд может быть у Гармаша, если его удалили в середине второго тайма?" — лучшие комментарии недели на Football.ua

3. "Мне одному интересно, как выглядит человек, который может называть "сынком" Поворознюка?" — лучшие комментарии недели на Football.ua

А слышали о нашем проекте "лучшие в истории"? На протяжении почти 18 месяцев совместно со своими читателями мы выбирали лучшие составы главных клубов Европы - Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария. Также мы включили в десятку два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

В рамках проекта нами были написаны 62 материала, а вами - 4 тысячи 353 комментария. Проект удался, правда?

Лучшие в истории: все материалы проекта

Если говорить о просмотрах, то самый большой резонанс вызвали следующие материалы этого проекта:

Тесты

Напоследок — один из любимых ваших разделов! За 2021 год на нашем сайте вышло аж 65 тестов, а лучшими по просмотрам среди них стали следующие:

1. Милевский завершил карьеру: что вы знаете об одном из лучших нападающих независимой Украины

2. Годовщина победы Шахтера в Кубке УЕФА: что вы помните о том триумфе

3. Кому из тренеров принадлежит эта легендарная фраза — тест

Всех с наступающим Новым годом!