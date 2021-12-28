Украинский тренер не чувствует недомогание из-за болезни.
Андрей Шевченко, getty images
28 декабря 2021, 23:05
Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко отправился на самоизоляцию после того, как его тест на коронавирус оказался положительным.
Украинец в своем Instagram-аккаунте сообщил, что болезнь протекает бессимптомно.
"К сожалению, вынужден сообщить, что мой тест на коронавирус от 27 декабря оказался положительным. Заболевание проходит бессимптомно.
Клуб немедленно сообщил о результате теста соответствующим органам здравоохранения. Тренерский процесс команды возобновится 29 декабря с участием моего штаба".
Напомним, что также положительный тест на коронавирус сдал капитан команды Доменико Кришито. У всех остальных игроков заболевание не выявили.