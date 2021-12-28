Италия

Украинский тренер не чувствует недомогание из-за болезни.

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко отправился на самоизоляцию после того, как его тест на коронавирус оказался положительным.

Украинец в своем Instagram-аккаунте сообщил, что болезнь протекает бессимптомно.

"К сожалению, вынужден сообщить, что мой тест на коронавирус от 27 декабря оказался положительным. Заболевание проходит бессимптомно.

Клуб немедленно сообщил о результате теста соответствующим органам здравоохранения. Тренерский процесс команды возобновится 29 декабря с участием моего штаба".

Напомним, что также положительный тест на коронавирус сдал капитан команды Доменико Кришито. У всех остальных игроков заболевание не выявили.