Италия

Марко Ландуччи прокомментировал волевую победу своей команды в матче Серии А.

Ювентус в рамках поединка двадцать первого тура в умопомрачительном триллере одержал волевую победу над Ромой.

Помощник главного тренера команды Марко Ландуччи прокомментировал исход поединка, в котором его команде удалось не только отыграть два мяча отставания, но и вырвать победу.

"Гол Локателли вернул нас в игру. Мы проявили характер и показали необходимую для победы смелость. Рад за Де Шильо, его гол очень важен как для нас, так и для него.

Я потерял пять лет жизни по ходу матча с Ромой. Это было невероятно изнуряюще. В первом тайме мы боялись идти в атаку и не были похожи сами на себя. Затем я внес коррективы и все получилось.

Что касается второго мяча, то это не случайность — мы регулярно теряем мяч там, где не должны этого делать. Главное, что мы вернули уверенность в себе и сумели добыть три очка", — приводит слова специалиста Football Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Рома — Ювентус (3:4).