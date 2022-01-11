Италия

Состоялся заключительный матч 21 тура итальянской Серии А.

В последнем матче 21 тура итальянской Серии А Кальяри на своем поле вырвал победу над приехавшей в гости Болоньей со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 54 минуте встречи, когда в составе гостей результативным ударом отметился Риккардо Орсолини, но в середине второго тайма хозяева сравняли счет усилиями Леонардо Паволетти.

Окончательную точку в матче поставил вышедший на замену Перейро, который своим точным ударом на четвертой компенсированной минуте подарил победу для хозяев поля.

После 20 игр Болонья набрала 27 очков и занимает 12 место в турнирной таблице Серии А, а у Кальяри 16 баллов и 18 строчка.

Кальяри — Болонья 2:1

Голы: Паволетти, 71, Перейро, 90+4 — Орсолини, 54.

Кальяри: Краньо — Альтаре, Ловато, Карбони — Белланова, Марин, Грасси, Дейола (Перейро, 63), Ликоянис (Дальберт, 58) — Педро, Паволетти (Дзаппа, 80).

Болонья: Скорупски — Теате, Бинкс, Бонифаци (Де Сильвестри, 65) — Домингес (Виола, 90+3) — Сков Ольсен, Сориано, Сванберг, Дейкс — Арнаутович, Орсолини (Фальчинелли, 89).

Предупреждения: Карбони, Альтаре, Дейола — Теате, Де Сильвестри.