Италия

Football.ua представляет анонс матча за Суперкубок Италии.

В первом в 2022 году Derby d'Italia Интер и Ювентус определят обладателя первого итальянского трофея — Суперкубка Италии.

Интер — Ювентус

Среда, 12 января, 22:00. Милан, Стадион Сан-Сиро. Прямая трансляция на MEGOGO

"Всеитальянское дерби", в котором в очередной раз в своей истории сойдутся Интер и Ювентус, долгое время держало в неведении относительно своей судьбы в статусе поединка за Суперкубок Италии поклонников футбола.

Запланированное изначально по контракту проведение поединка в Саудовской Аравии из-за причин, связанных с короновирусом, отменилось. Перенесенный на итальянскую землю матч также долго оставался в подвешенном состоянии в связи с постоянно меняющейся информации о количестве зараженных в одной и другой команде, из-за угроз министерства здравоохранения Италии наложить на мероприятие свое "вето".

И все-таки матч состоится: в Милане (чтобы придать арене "нейтральную видимость", будем называть ее Сан-Сиро — по традиции "красно-черной" половины города, а не Джузеппе Меацца, как привыкли "черно-синие" поклонники Интера) 12 января.

Если верить букмекерам, фаворитом противостояния является Интер, что неудивительно, учитывая выступления команд в нынешнем сезоне: несмотря на то, что официально на данный момент Интер сыграл на один матч меньше (поединок 20-го тура не состоялся, и велика вероятность, что не явившаяся на него Болонья получит техническое поражение), он опережает Ювентус на 11 очков и идет первым в турнирной таблице, а его нынешний соперник лишь пятым.

Также в пользу "змеев" говорит и кадровая ситуация. У Симоне Индзаги в распоряжении впервые за долгое время все игроки. А вот Массимилиано Аллегри, помимо получившего серьезную травму в матче чемпионата против Ромы Кьезы, дисквалифицированы Матейс де Лигт и Хуан Куадрадо, а участие в матче Леонардо Бонуччи и Данило маловероятно по причине состояния здоровья.

Интересные факты

- Всего обе команды провели между собой во всевозможных турнирах 256 матчей: 78 побед Интера, 114 побед Ювентуса и 64 ничьи.

- В Суперкубке Италии Интер и Ювентус пересекались лишь раз — со счетом 1:0 победили "нерадзурри".

- В нынешнем сезоне в Серии А матч Интер — Ювентус завершился со счетом 1:1.

- В минувшем сезоне команды обменялись победами в чемпионате: 3:2 в пользу Ювентуса и 2:0 в пользу Интера, а также сыграли в Кубке Италии — 0:0 и 2:1 в пользу Ювентуса.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Кьеза, де Лигт, Куадрадо (все — Ювентус).

Под вопросом: Бонуччи, Данило (оба — Ювентус).