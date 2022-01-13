За нарушение регламента заплатит и Интер.
Леонардо Бонуччи, Getty Images
13 января 2022, 17:35
Спортивный судья Херардо Мастрандреа оценил владение не нормативной лексикой и боевыми искусствами защитника Ювентуса Леонардо Бонуччи в 10 тысяч евро — сообщает Calcio e Finanza.
Бонуччи сцепился с секретарем Интера Кристиано Моццильо во время Суперкубка Италии, когда первый готовился выйти на замену, а второй праздновал победный гол Алексиса Санчеса.
Радость функционера настолько задела футболиста, что он сначала пообещал его убить, а потом подкрепил слово делом.
Также оштрафовали Интер, но на 5 тысяч, за то, что в технической зоне находились сотрудники клуба, не входившие в официальный список.