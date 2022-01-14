Италия

Форвард рассказал о работе с украинским специалистом.

Нападающий Дженоа Келвин Йебоа прокомментировал дебют в команде Андрея Шевченко в кубковой встрече с Миланом (1:3).

"Мистер Шевченко попросил нас играть без страха, выкладываться на 100%.

Мой приезд в Италию? Я этого не ожидал, это было неожиданное предложение. Я счастлив, что это произошло. Я доказал себе, что могу это сделать.

Что означает работа под руководством бывшего нападающего Шевченко? Это дает большой эффект, я надеюсь узнать как можно больше", – рассказал Йебоа в комментарии порталу Tuttomercatoweb.

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