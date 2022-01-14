Форвард рассказал о работе с украинским специалистом.
Келвин Йебоа, twitter.com/GenoaCFC
14 января 2022, 09:19
Нападающий Дженоа Келвин Йебоа прокомментировал дебют в команде Андрея Шевченко в кубковой встрече с Миланом (1:3).
"Мистер Шевченко попросил нас играть без страха, выкладываться на 100%.
Мой приезд в Италию? Я этого не ожидал, это было неожиданное предложение. Я счастлив, что это произошло. Я доказал себе, что могу это сделать.
Что означает работа под руководством бывшего нападающего Шевченко? Это дает большой эффект, я надеюсь узнать как можно больше", – рассказал Йебоа в комментарии порталу Tuttomercatoweb.
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