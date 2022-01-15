"Грифоны" рассчитывают пригласить немецкого специалиста.
Бруно Лаббадиа, Getty Images
15 января 2022, 15:55
Бывший тренер Герты Бруно Лаббадиа является приоритетным вариантом на должность нового коуча Дженоа, сообщает портал Calciomercato.
Генуэзский клуб уже провел переговоры с немецким специалистом и назначит его, если не случится никаких неожиданностей.
Сегодня Дженоа объявила о расставании с Андреем Шевченко и его тренерским штабом. Временно руководить "красно-синими" будут Абдулай Конко и его помощник Роберто Мургита.
На данный момент "грифоны" находятся на 19-й строчке в Серии А, набрав 12 очков после 21 тура.
Ранее сообщалось, что Руди Гарсия отказался возглавить Дженоа.