Италия

"Грифоны" рассчитывают пригласить немецкого специалиста.

Бывший тренер Герты Бруно Лаббадиа является приоритетным вариантом на должность нового коуча Дженоа, сообщает портал Calciomercato.

Генуэзский клуб уже провел переговоры с немецким специалистом и назначит его, если не случится никаких неожиданностей.

Сегодня Дженоа объявила о расставании с Андреем Шевченко и его тренерским штабом. Временно руководить "красно-синими" будут Абдулай Конко и его помощник Роберто Мургита.

На данный момент "грифоны" находятся на 19-й строчке в Серии А, набрав 12 очков после 21 тура.

Ранее сообщалось, что Руди Гарсия отказался возглавить Дженоа.