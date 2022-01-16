Италия

Украинский специалист пожелал удачи "грифонам".

Экс-главный тренер Дженоа Андрей Шевченко обратился к своим бывшим подопечным после увольнения из клуба.

"За эти два месяца мы с моим тренерским штабом сделали все, что могли. В жизни главное – чтобы не было стыдно смотреть на себя в зеркало, и я знаю, что могу это делать.

Прежде чем уйти, хочу сказать кое-что важное о клубе, в форме которого вы выступаете. Я – молодой тренер, но кое-чего добился в футболе за свою карьеру, видел много стадионов в разных уголках мира. Но я никогда раньше не видел такого стадиона, как Луиджи Феррарис. Он невероятный благодаря болельщикам Дженоа.

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Вы должны попытаться остаться в Серии А ради них. Ради этих ребят, которые каждый раз создают невероятную атмосферу и никогда не бросали нас, несмотря на трудности", – написал Шевченко в обращении в издании Repubblica.

Ранее сообщалось, что Польская федерация футбола начала переговоры с Шевченко.