Италия

Наставник "россонери" поделился своими эмоциями после игры со Специей.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли прокомментировал поражение своей команды в матче 22 тура итальянской Серии А против Специи (1:2).

Напомним, эта игра была отмечена скандальным судейством на последних минутах встречи, когда у "россонери" практически украли гол.

"Я пытался успокоить своих игроков после этой ошибки от судьи, но мне это не удалось, что доказал гол от Специи. Мы понимаем, что это несправедливо, мы сами виноваты, но разделяем эту ответственность с арбитром. Мне жаль это говорить. Он даже извинился, может быть, это даже не ошибка. Обидно.

Однако мы должны были забить больше голов в первом тайме, это был плохой вечер, и мы должны правильно отреагировать.

Мы могли выиграть игру, но каким-то образом проиграли, и это тяжело. У нас были хорошие шансы, гол Леау должен был придать нам уверенности в себе, но нам не удалось закрепить победу, которую мы очень хотели, но сезон все еще длинный.

Мы не заслуживали поражения. Наша ошибка была в том, что мы позволили сопернику сравнять счет, вот где мы должны были прибавить. Эта игра даст нам мотивацию на следующие матчи", — приводит слова Пьоли Football-Italia.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Милан — Специя.