Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках 22 тура итальянской Серии А Специя в гостях минимально обыграла Милан (2:1).

Счет в матче мог быть открыт на 45 минуте, но Эрнандес не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. Однако спустя минуту команда Стефано Пьоли забила после классного паса от Ребича на Леау, который убежал от защитников и перебросил вратаря.

На 64 минуте вышедший на замену Агудело сравнял счет в матче. Затем на 93 минуте был скандальный эпизод с не засчитанным голом "россонери", после чего спустя минуту Коваленко отдал результативную передачу на Гьяси и Специя вырвала победу.

Обзор матча:

Милан — Специя 1:2

Голы: Леау, 45+1 — Агудело, 64, Гьяси, 90+6.

Милан: Меньян — Флоренци, Калулу, Габбья (Калабрия, 70), Эрнандес — Крунич, Бакайоко — Салемакерс (Мессиас, 57), Диас (Жиру, 70), Леау (Ребич, 84) — Ибрагимович.

Специя: Проведель — Амиан, Эрлич, Николау, Реца (Феррер, 77) — Маджоре (Коваленко, 79), Кивьор, Бастони — Верде, Гьяси, Манай (Агудело, 58).

Предупреждения: Калулу, Габбья — Гьяси, Кивьор, Проведель, Маджоре.

На 45 минуте Тео Эрнандес (Милан) не реализовал пенальти (мимо).