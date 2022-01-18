Италия

Итальянского арбитра отстранят на пару матчей Серии А.

Ассоциация итальянских арбитров принесла извинения Милану за ошибку главного судьи Марко Серры, допущенную во время матча 22 тура итальянской Серии А против Специи (1:2). Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в концовке матча Серра не засчитал гол Жуниора Мессиаса, так как за секунду до взятия ворот он свистнул и назначил штрафной удар в пользу "россонери", не дав продолжится атаке.

По словам наставника Милана Серра извинился перед Миланом, но по решению комиссии, его отстранят от работы как минимум на два матча чемпионата Италии.

Отметим, что в этой встрече результативной передачей отметился украинец Виктор Коваленко.