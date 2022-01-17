Италия

Это была первая игра "грифонов" без ранее уволенного Андрея Шевченко.

В поединке 22 тура итальянской Серии А Фиорентина на своем поле разгромила Дженоа со счетом 6:0.

Счет в матче был открыт на 15 минуте, когда Одриосола вывел "фиалок" вперед, а четырьмя минутами ранее Влахович не реализовал пенальти. Еще до конца первого тайма хозяева дважды поразили ворота соперника усилиями Бонавентуры и Бираги.

В начале второго тайма результативным ударом отметился Влахович, а спустя 18 минут Бираги оформил дубль. Окончательную точку в матче поставил Торрейра на 77 минуте.

Отметим, что это была первая игра для "грифонов" после увольнения главного тренера Андрея Шевченко.

После 21 игры Фиорентина набрала 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А, а у Дженоа 12 баллов и 19 строчка.

Фиорентина — Дженоа 6:0

Голы: Одриосола, 15, Бонавентура, 34, Бираги, 42, 69, Влахович, 51, Торрейра, 77.

Фиорентина: Терраччано — Одриосола, Миленкович, Игор, Бираги (Терзич, 70) — Бонавентура (Дункан, 70), Торрейра (Пулгар, 80), Малех — Сапонара (Иконе, 70), Гонсалес (Кальехон, 70), Влахович.

Дженоа: Сиригу — Хефти, Эстигор, Ванхусден, Калафиори (Бани, 46) — Стураро (Экубан, 46), Бадель, Ровелла — Портанова (Мелегони, 46) — Дестро (Букса, 80), Йебоа (Кайседо, 67).

Предупреждения: Торрейра — Калафиори, Портанова, Стураро.