Хозяин Лацио и бывший владелец Салернитаны недоволен выбором наблюдательного совета.
Клаудио Лотито, Getty Images
04 января 2022, 13:13
Продажа Салернитаны 31 декабря 2021 года спасла клуб от исключения из Серии А, но привела в ярость бывшего владельца — сообщает Calcio e Finanza.
Поисками новых владельцев для "морских коньков" занимался назначенный федерацией футбола Италии наблюдательный совет, остановивший свой выбор на бизнесмене Данило Йерволино, предложившем 10 миллионов евро.
В то же время попечители имели "на столе" более выгодные предложения: 38 миллионов евро банковскими облигациями и 26 миллионов наличными, проигнорированные советом.
Клаудио Лотито планировал выручить за принадлежавшего ему дебютанта 70 миллионов, но не получил летом 2021 года подобного предложения.
Юристы экс-владельца подготовили жалобу в прокуратуру Салерно на действия попечительского совета.