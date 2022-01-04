Италия

Хозяин Лацио и бывший владелец Салернитаны недоволен выбором наблюдательного совета.

Продажа Салернитаны 31 декабря 2021 года спасла клуб от исключения из Серии А, но привела в ярость бывшего владельца — сообщает Calcio e Finanza.

Поисками новых владельцев для "морских коньков" занимался назначенный федерацией футбола Италии наблюдательный совет, остановивший свой выбор на бизнесмене Данило Йерволино, предложившем 10 миллионов евро.

В то же время попечители имели "на столе" более выгодные предложения: 38 миллионов евро банковскими облигациями и 26 миллионов наличными, проигнорированные советом.

Клаудио Лотито планировал выручить за принадлежавшего ему дебютанта 70 миллионов, но не получил летом 2021 года подобного предложения.

Юристы экс-владельца подготовили жалобу в прокуратуру Салерно на действия попечительского совета.