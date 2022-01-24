Италия

Из двух центральных защитников "орлы" предпочли испанца словаку.

Копенгаген арендовал центрального защитника Дениса Вавро — сообщает журналист Альфредо Педулла.

Срок аренды рассчитан до окончания сезона-2021/22. Копенгаген имеет право выкупить 25-летнего словака, которого продал Лацио в 2019 году.

С тех пор Вавро сыграл лишь 12 матчей в Серии А и борется с Ведадом Мурики за звание самого провального трансфера Лацио последних лет.

А вот с Патриком, который хочет перейти в Валенсию, Лацио расставаться не намерен, и собирается предложить испанцу новый контракт.