Италия

Ивуарийский форвард постарается помочь Кремонезе выйти в Серию А.

Нападающий Диоманде Янн Седрик Гондо покинул Салернитану и продолжит карьеру в Кремонезе — сообщил официальный Твиттер "морских коньков".

Не исключено, что в следующем сезоне Гондо вновь окажется в Серии А уже с новой командой, а Салернитана понизится в классе: Кремонезе идет в зоне плей-офф (на 5 очков отстает от лидера Серии В), а Салернитана является безнадежным аутсайдером элитного дивизиона.

25-летний Гондо является воспитанником Фиорентины и выступал за Тернану (25, 2), Астерас (15, 2), Терамо (14, 0), Риети (31, 9) и Салернитану (67, 12).

Ранее Салернитана подписала Эдерсона.