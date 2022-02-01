Италия

Полузащитник связал свою судьбу с "морскими коньками" до лета 2023 года.

В заключительный день зимнего трансферного окна Салернитана подписала контракт с экс-полузащитником Дженоа Иваном Радовановичем — сообщил официальный сайт клуба.

33-летний серб пришел в статусе свободного агента и подписал контракт до июня 2023 года.

Радованович провел 10 матчей за национальную сборную Сербии и выступал за Партизан (2 матча во всех турнирах, 0 голов), Смедерево (13, 0), Аталанту (33, 0), Пизу (22, 0), Болонью (12, 1), Новару (30, 2) Кьево (186, 3) и Дженоа (73, 0).

Также 31 января Салернитана подписала еще трех новичков.