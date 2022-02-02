Ювентус продолжает работу на трансферном рынке даже после его закрытия.
николо дзаньоло, getty images
02 февраля 2022, 10:45
Туринский Ювентус прорабатывает варианты замены для Дибалы, если аргентинец откажется продлевать истекающий контракт.
Так, в поле зрения туринского клуба попали два представителя Серии А — Николо Дзаньоло и Джакомо Распадори, сообщает Football Italia.
По информации источника со ссылкой на Gazzetto dello Sport, Ювентус начал переговоры с окружением представителя Ромы в декабре, начав обсуждение личного контракта. Действующее соглашение Дзаньоло с римлянами рассчитано до лета 2024 года.
Что касается Распадори, то в форварде Сассуоло заинтересован лично Массимилиано Аллегри, который видит в нем "ложную девятку".
Отметим, что футболист стал лучшим игроком января в Серии А.
Что касается Дзаньоло, то директор Ромы не стал отрицать возможный уход Николы из клуба.