Италия

Ювентус продолжает работу на трансферном рынке даже после его закрытия.

Туринский Ювентус прорабатывает варианты замены для Дибалы, если аргентинец откажется продлевать истекающий контракт.

Так, в поле зрения туринского клуба попали два представителя Серии А — Николо Дзаньоло и Джакомо Распадори, сообщает Football Italia.

По информации источника со ссылкой на Gazzetto dello Sport, Ювентус начал переговоры с окружением представителя Ромы в декабре, начав обсуждение личного контракта. Действующее соглашение Дзаньоло с римлянами рассчитано до лета 2024 года.

Что касается Распадори, то в форварде Сассуоло заинтересован лично Массимилиано Аллегри, который видит в нем "ложную девятку".

Отметим, что футболист стал лучшим игроком января в Серии А.

Что касается Дзаньоло, то директор Ромы не стал отрицать возможный уход Николы из клуба.