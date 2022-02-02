Специя с Виктором Коваленко добилась серьезного прогресса в первый месяц 2022 года.
тиаго мотта, getty images
02 февраля 2022, 14:00
Главный тренер Специи Тиаго Мотта, под началом которого выступает Виктор Коваленко, признан лучшим наставником Серии А в январе.
В январе "орлята" провели четыре матча в рамках чемпионата Италии, в которых одержали три победы, а также в одно матче потерпели поражение (1:2 от Вероны).
Серия из удачных матчей помогла Специи подняться на четырнадцатое место в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета на восемь очков.
Напомним, в декабре тренером месяца был признан Симоне Индзаги.