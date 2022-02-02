Италия

Специя с Виктором Коваленко добилась серьезного прогресса в первый месяц 2022 года.

Главный тренер Специи Тиаго Мотта, под началом которого выступает Виктор Коваленко, признан лучшим наставником Серии А в январе.

В январе "орлята" провели четыре матча в рамках чемпионата Италии, в которых одержали три победы, а также в одно матче потерпели поражение (1:2 от Вероны).

Серия из удачных матчей помогла Специи подняться на четырнадцатое место в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета на восемь очков.

Напомним, в декабре тренером месяца был признан Симоне Индзаги.