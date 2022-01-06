Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Специя — Верона, Getty Images
06 января 2022, 19:41
В рамках 20 тура итальянской Серии А Специя на своем поле минимально уступила Вероне со счетом 1:2.
Счет в матче был открыт в середине второго тайма усилиями Капрари, который спустя 11 минут оформил дубль. Хозяева пытались отыграться, но смогли ответить единственным результативным ударом в исполнении Эрлича.
Отметим, что украинский полузащитник Специи Виктор Коваленко не смог принять участие в матче из-за положительного теста на коронавирус.
Обзор матча:
Специя — Верона 1:2
Голы: Эрлич, 85 — Капрари, 59 ,70.
Специя: Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Бастони, Кивер, Реца (Антист, 71), Маджоре, Агудело, Стрелец (Верде, 51), Джаси.
Верона: Пандур, Чеккерини, Гюнтер, Казале, Тамез (Депаоли, 82), Лазович, Велозу, Илич, Капрари, Симеоне (Калинич, 71), Лазанья (Барак, 71).
Удаление: Агудело, 87.