Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках 20 тура итальянской Серии А Специя на своем поле минимально уступила Вероне со счетом 1:2.

Счет в матче был открыт в середине второго тайма усилиями Капрари, который спустя 11 минут оформил дубль. Хозяева пытались отыграться, но смогли ответить единственным результативным ударом в исполнении Эрлича.

Отметим, что украинский полузащитник Специи Виктор Коваленко не смог принять участие в матче из-за положительного теста на коронавирус.

Обзор матча:

Специя — Верона 1:2

Голы: Эрлич, 85 — Капрари, 59 ,70.

Специя: Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Бастони, Кивер, Реца (Антист, 71), Маджоре, Агудело, Стрелец (Верде, 51), Джаси.

Верона: Пандур, Чеккерини, Гюнтер, Казале, Тамез (Депаоли, 82), Лазович, Велозу, Илич, Капрари, Симеоне (Калинич, 71), Лазанья (Барак, 71).



Удаление: Агудело, 87.