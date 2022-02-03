После перерыва в 2021 году, Италия вновь определила футбольных героев.
Антонио Конте и его Ювентус, Getty Images
03 февраля 2022, 23:41
На протяжении 11-ти лет федерация футбола Италии включает в Зал славы наиболее выдающихся личностей итальянского футбола.
В прошлом году мероприятие отменили из-за пандемии, но в 2022 году было решено снова определить героев Италии.
Тренером, достойным включения в Зал славы, посчитали Антонио Конте, итальянским футболистом — Алессандро Несту, легионером, выступавшим в Серии А — Карл-Хайнца Румменигге.
Специальную награду имени Давиде Астори получил Симон Кьер за участие в спасении жизни Кристиана Эриксена на Евро-2020.
Также памятные награды в различных достались Вуядину Бошкову, Луиджи Симони, Армандо Пиччи, Романо Фольи и Фино Фини.