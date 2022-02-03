Италия

После перерыва в 2021 году, Италия вновь определила футбольных героев.

Антонио Конте и его Ювентус, Getty Images

Антонио Конте и его Ювентус, Getty Images

На протяжении 11-ти лет федерация футбола Италии включает в Зал славы наиболее выдающихся личностей итальянского футбола.

В прошлом году мероприятие отменили из-за пандемии, но в 2022 году было решено снова определить героев Италии.

Тренером, достойным включения в Зал славы, посчитали Антонио Конте, итальянским футболистом — Алессандро Несту, легионером, выступавшим в Серии А — Карл-Хайнца Румменигге.

Специальную награду имени Давиде Астори получил Симон Кьер за участие в спасении жизни Кристиана Эриксена на Евро-2020.

Также памятные награды в различных достались Вуядину Бошкову, Луиджи Симони, Армандо Пиччи, Романо Фольи и Фино Фини.