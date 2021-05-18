Легенда "красных дьяволов" присоединился к Ширеру и Анри.
Эрик Кантона, Getty Images
18 мая 2021, 13:23
Легендарный нападающий Манчестер Юнайтед Эрик Кантона был включен в Зал славы АПЛ. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.
Французский форвард "красных дьяволов" стал третьим футболистом в Зале славы АПЛ после лучшего бомбардира чемпионата Англии Алана Ширера и легенды лондонского Арсенала Тьерри Анри.
Кантона выступал за Манчестер Юнайтед с 1992 по 1997 года, выиграв с "красными дьяволами" четыре чемпионства в АПЛ, два Кубка Англии и три Суперкубка страны.
В голосовании за попадание в Зал славы АПЛ Кантона возглавил список из 23 имен. В скором времени таким же образом будут выбраны еще пятеро игроков.
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