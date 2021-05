Легендарный нападающий Манчестер Юнайтед Эрик Кантона был включен в Зал славы АПЛ. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

Французский форвард "красных дьяволов" стал третьим футболистом в Зале славы АПЛ после лучшего бомбардира чемпионата Англии Алана Ширера и легенды лондонского Арсенала Тьерри Анри.

Кантона выступал за Манчестер Юнайтед с 1992 по 1997 года, выиграв с "красными дьяволами" четыре чемпионства в АПЛ, два Кубка Англии и три Суперкубка страны.

Commanding and charismatic, a master of counter-attacking football and one of the greatest players the Premier League has seen



👑 Eric Cantona is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/skAujPOxFa