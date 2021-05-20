Англия

Наставник Рейнджерс пополнил список самых почитаемых футболистов в истории чемпионата.

Легенда Ливерпуля Стивен Джеррард стал седьмым игроком, вошедшим в Зал славы английской Премьер-лиги.

До экс-капитан "красных" подобной чести удостоились Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин и Деннис Бергкамп.

В АПЛ Джеррард провел 16 сезонов, за которые принял участие в 504 матчах, в которых забил 120 голов и отдал 92 результативные передачи.

При этом, бывший полузащитник Ливерпуля ни разу не становился чемпионом Англии, однако трижды выигрывал серебряные медали чемпионата. Вместе с мерсисайдским клубом Джеррард дважды выигрывал Кубок Англии и по разу — Лигу чемпионов и Кубок УЕФА.