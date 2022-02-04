Италия

А вот Томори сможет выйти на замену.

Стефано Пьоли рассказал о задачах Милана и о том, как планирует их решать.

"Мы уже доказали, что можем сыграть в отсутствие любого игрока, в том числе и Ибрагимовича, – цитирует тренера Милана Sky Sport Italia. – Есть и хорошая новость: восстановился Томори. Он не сможет отыграть весь матч, но на замену выйти способен".

"В любом случае мы не просто верим в то, что сможем сыграть достойно, но и выиграть. Интер сейчас на подъеме, у нас наметился небольшой спад, но это еще ничего не значит".

"Не могу сказать, что Интер является явным фаворитом. У нас есть все шансы на успех, мы провели достаточно хороших матчей, как в Бергамо или в Турине".

"Наша задача в любом случае не меняется — мы хотим быть на вершине".

Ранее своим взглядом на дерби поделился тренер Интера.